“หมอธีระ”เผยงานวิจัยพบการออกกำลังกายช่วยภาวะซึมเศร้าได้ดี

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การรักษาภาวะซีมเศร้า



ทีมวิจัยจากประเทศออสเตรเลีย และอีกหลายประเทศในยุโรป ได้ทำการทบทวนงานวิจัยทั่วโลกและวิเคราะห์อภิมาน เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal เมื่อวานนี้ วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2024



พบว่า การออกกำลังกายนั้นช่วยเรื่องภาวะซึมเศร้าได้ดี เช่น เดิน จ็อกกิ้ง การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ แอโรบิค และโยคะ



การออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์มาก นอกเหนือไปจากกระบวนการจิตบำบัด และการใช้ยารักษา



อ้างอิง

Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 14 February 2024.