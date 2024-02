“หมอธีระ”เผยปัญหาการนอนหลับหลังติดโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปัญหาการนอนหลับหลังติดโควิด-19



ทีมงานจากสหราชอาณาจักรเผยแพร่ผลการศึกษาเรื่องนี้ใน medRxiv เมื่อวานนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2024



สาระสำคัญคือ ส่วนใหญ่จะใช้เวลาราว 1-6 เดือนจึงจะดีขึ้น



ดังนั้นจึงควรตระหนักว่า หลังจากหายป่วยจากโควิด-19 ช่วงแรกแล้ว จะพบความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้ ไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับ หรือนอนมากก็ตามแต่ โดยต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะดีขึ้น



เราทราบกันดีว่า ปัญหาการนอนนั้นบั่นทอนคุณภาพชีวิต สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก ยิ่งหากลากยาวไปนาน ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาของทุกคน



การป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็น



อ้างอิง

Bidirectional relationship between sleep problems and long COVID: a longitudinal analysis of data from the COVIDENCE UK study. medRxiv. 8 February 2024.