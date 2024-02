รองโฆษก รทสช.เตือนสติเด็กป่วนขบวนเสด็จ ในระดับสากลมีโทษเท่าก่อการร้าย

นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงเหตุการณ์เยาวชนที่เป็นผู้ต้องหาคดี 112 ป่วนขบวนเสด็จ ว่า การกระทำดังกล่าวสร้างบรรทัดฐานสังคมผิดๆ ยัดเยียดความรุนแรงในสังคม โดยอ้างเสรีภาพเป็นใบผ่านทาง



ทั้งนี้ อยากเตือนสติกลุ่มเยาวชนนี้ว่า การเรียกร้องและแสดงสิทธิเสรีภาพต้องตั้งอยู่บนกรอบ การเรียกร้องความสนใจจนเกินเลยขอบเขตกฎหมายเช่นนี้ สร้างความเกลียดชัง และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่รุนแรง และทุกคนควรนำเสนอข้อมูลเรื่อง No Notoriety ไม่สร้างตัวตนฮีโร่กับผู้ก่อเหตุ



อย่างไรก็ตาม ข้อหาที่เกิดขึ้นของไทย อาจเข้าข่ายเดียวคือก่อความไม่สงบ กฎหมายอาญามาตรา 110 กระทำการประทุษร้ายต่อกษัตริย์ วงศาคณาญาติ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 16-20 ปี ส่วนถ้าไปก่อเรื่องนี้ในสหรัฐอเมริกา จะเสี่ยงโดนจำคุกตลอดชีวิต จาก 4 ข้อหานี้



1. ขัดขวางการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ (Obstruction of official duties) ผิดกฎหมายระหว่างรัฐ จำคุก 5 ปี



2. คุกคาม/ประทุษร้าย (Assualt) จำคุก 2ปี



3. จลาจล/ก่อความไม่สงบ (Disorderly Conduct) จำคุก 6 เดือน



4. เข้าข่ายก่อการร้าย (Terrorism) หากเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง หรือสร้างภัยต่อความมั่นคงชาติ โทษจำคุกตลอดชีวิต