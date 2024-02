ไทยส่งออกเครื่องในเป็ดไปจีนได้เพิ่ม ตั้งเป้าส่งออกได้ปีละ 1,000 ล.

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง มีนโยบายส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้ไทยสามารถส่งออกชิ้นส่วนจากสัตว์ปีกไปจีนได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องในเป็ด 18 รายการ ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ โดยตั้งเป้าส่งออกได้ปีละ 1 พันล้านบาท



ทั้งนี้ ประเทศจีนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ไทย โดยได้ร่วมลงนามในความตกลงเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไทยไปจีน ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย กับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Custom of People ‘s Republic of China : GACC) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากพิธีสารฉบับเดิมเมื่อปี 2561 ที่มีข้อกำหนดให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกได้ 3 ประเภท คือ 1.เนื้อไก่ 2.เนื้อเป็ด และ 3.เครื่องในไก่



นายชัย กล่าวว่า การลงนามเพิ่มเติมจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตวปีกของไทยไปจีน และช่วยขยายตลาดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทยไปยังต่างประเทศ สร้างโอกาสการลงทุนและการค้า ให้เกษตรกร และเพิ่มรายได้เข้าประเทศ



สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจำพวกเครื่องในเป็ดที่สามารถส่งออกไปได้เพิ่มเติมมี 18 รายการ ได้แก่ 1.ตีนเป็ด 2.ข้อปีกเป็ด 3.ปีกกลางเป็ด 4.ปลายปีกเป็ด 5.ปีกบนเป็ด 6.ตับเป็ด 7.คอเป็ด 8.กึ๋นเป็ด 9.หัวใจเป็ด 10.ไตเป็ด 11.ลิ้นเป็ด 12.หัวเป็ด 13.ปากเป็ด 14.กระดูกเป็ด 15.กระดูกอ่อนเป็ด 16.เอ็นเป็ด 17.ไขมันเป็ด และ 18.หนังเป็ด



เมื่อปี 2566 ไทยได้ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปจีนรวมมูลค่าประมาณ 19,000 ล้านบาท แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกประเภทเครื่องในไก่ มูลค่า 16,900 ล้านบาท สินค้าปศุสัตว์ประเภทกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่า 1,200 ล้านบาท และกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ นม ไข่ น้ำผึ้ง รังนก มูลค่า 1,000 ล้านบาท