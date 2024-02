นายกฯ เยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ลงนาม FTA กระชับสัมพันธ์ทวิภาคี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตามคำเชิญของนายรานิล วิกรมสิงเห (H.E. Mr. Ranil Wickremesinghe) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยมีภารกิจสำคัญดังนี้



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางถึงกรุงโคลัมโบ เวลา 13.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงโคลัมโบ ซึ่งช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง) โดยมีนายทิเนศ คุณวรรเทนะ (H.E. Mr. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้การต้อนรับ



เวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ สำนักประธานาธิบดี และหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีศรีลังกา ก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ ในเวลา 15.30 น.



จากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงการค้าเสรีไทย – ศรีลังกา (Thailand - Sri Lanka Free Trade Agreement) และการแถลงข่าวร่วมระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ



นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในงาน Sri Lanka - Thailand Business Forum ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรม The Kingsbury



และในเวลา 17.20 น. จะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ Port City Colombo



ส่วนในช่วงค่ำ ประธานาธิบดีศรีลังกาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบประธานาธิบดี



วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.15 น. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 76 ในฐานะแขกเกียรติยศ ณ บริเวณหน้าหาด Galle Face Green



เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติบันดารานายาเก เวลา 10.00 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 15.55 น.