“หมอธีระ”อัปเดตโควิดจาก WHO ชี้ JN.1 ครองสัดส่วนหลักระบาดทั่วโลก ถึง 78.7%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตโควิด-19 ล่าสุดจาก WHO



เมื่อคืนนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2024 ทางองค์การอนามัยโลกได้จัด Webinar เพื่ออัปเดตสถานการณ์ของโรคโควิด-19



สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



หนึ่ง JN.1 (BA.2.86.1.1) ครองสัดส่วนหลักในการระบาดทั่วโลก โดยตรวจพบถึง 78.7% แล้ว ในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง



สอง จากการติดตามข้อมูลจนถึงปัจจุบัน ประเมินว่าความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างจากสายพันธุ์ก่อนๆ



สาม ชุดตรวจโรค ATK ยังคงสามารถใช้ตรวจ JN.1 และตัวอื่นๆ ในตระกูล BA.2.86.x ได้



สี่ วัคซีนประเภท monovalent ที่ทำจากสายพันธุ์ XBB.1.5 ที่ต่างประเทศใช้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั้น ยังคงได้ผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดเสี่ยงป่วยรุนแรงจากสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน



ห้า ปัญหา Long COVID หรืออาการผิดปกติเรื้อรังหลังจากหายป่วยจากการติดเชื้อในช่วงแรก (Post-COVID conditions) นั้น ได้รับการศึกษาวิจัยจากทั่วโลก (งานวิจัย 54 ชิ้น จาก 22 ประเทศ) พบว่า มีโอกาสเกิดราว 6.2%



หก อาการ Long COVID ที่พบบ่อยนั้นจำแนกได้ 3 กลุ่มหลัก คือ อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้าเรื้อรัง ปัญหาด้านความคิดความจำ และปัญหาในระบบทางเดินหายใจ



เจ็ด ระยะเวลาของ Long COVID นั้น แตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม โดยคนที่ติดเชื้อแล้วรักษาตัวในโรงพยาบาลจะมีระยะเวลาที่ประสบปัญหา Long COVID เฉลี่ย 9 เดือน ในขณะที่คนที่ติดเชื้อแต่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจะประสบปัญหา Long COVID นานเฉลี่ย 4 เดือน



แปด อย่างไรก็ตาม พบว่า มีผู้ป่วย Long COVID กว่า 15% ที่ยังคงมีอาการผิดปกติคงค้างต่อเนื่องไปกว่า 12 เดือน



เก้า ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID คือ เพศหญิง, สูงอายุ, น้ำหนักเกิน, สูบบุหรี่, หรือมีโรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน หอบหืด โรคหัวใจขาดเลือด โรคไต ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และภูมิคุ้มกันไม่ดี ทั้งนี้การได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป ก็จะช่วยลดเสี่ยงที่จะเกิด Long COVID ได้ราว 40%



สิบ การติดเชื้อซ้ำ (Reinfection) ยิ่งมากครั้ง ยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแทรกซ้อน หรือความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายตามมา เช่น การป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล เบาหวาน ปัญหาการแข็งตัวของเลือด อาการอ่อนเพลีย/เหนื่อยล้า รวมถึงอาการผิดปกติทางระบบประสาท หัวใจ ทางเดินหายใจ ฯลฯ



บทสรุป:



การป้องกันตัว ใส่ใจสุขภาพ เป็นสิ่งจำเป็น ใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่างจากคนอื่น ระวังที่แออัด การฉีดวัคซีนตามมาตรฐานสำหรับกลุ่มเสี่ยงนั้นมีประโยชน์ ช่วยลดเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้



หากไม่สบาย ควรหยุดพักรักษาตัวให้หายดีเสียก่อน จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง คนใกล้ชิด และคนรอบข้างในสังคม



อ้างอิง

WHO Update on COVID-19. 1 February 2024.