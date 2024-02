เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky - February 2024 | ท้องฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2567



สวัสดีเดือน #กุมภาพันธ์ ท้องฟ้าเดือนนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ติดตามกันในคลิปนี้ได้เลย



24 กุมภาพันธ์ 2567 (คืนวันมาฆบูชา) ดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปี (Micro Full Moon)



8 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวเคียงเดือน ดาวศุกร์ และดาวอังคาร เคียงดวงจันทร์ ช่วงรุ่งเช้า