กทม.ชวนคนกรุงร่วมไป 34 กิจกรรมน่าไป 26 ม.ค. - 1 ก.พ.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า 34 กิจกรรมน่าไป 26 ม.ค. - 1 ก.พ. 67



กรุงเทพมหานครอยากชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตและสังสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะกับ 34 กิจกรรมสุดคึกคัก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง และร่วมเฉลิมฉลองในสัปดาห์แห่งงานออกแบบ (Bangkok Design Week) พบกับ



(1) Bangkok Design Week 2024

วันที่ 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 ที่พื้นที่เทศกาลทั่วกรุงเทพมหานคร



(2) Relearn Festival 2024: Co-Creating Next Generation

วันที่ 27-28 ม.ค. 2567 ที่ มิวเซียมสยาม



(3) ‘Talk of The Cloud : The Little Prince Planet’

วันที่ 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 ที่หอสมุดวังท่าพระ และสวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ



(4) ❋ 𝐏.𝐒. 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 ❋

วันที่ 26 - 28 ม.ค. 2567 ที่ บ้านพีเอส ซ.จรัญสนิทวงศ์ 53



(5) Almunz Art & Toy Exhibition

วันที่ 27 ม.ค. - 11 ก.พ. 2567 ที่ MMAD - MunMun Art Destination



(6) ตะลักเกี้ยะ Friendly Market “Taste of New Road - Chinatown (Pick n’ Mix)

วันที่ 27-28 ม.ค. และ 3-4 ก.พ. 2567 ที่ พิพิธตลาดน้อย ท่าน้ำภาณุรังษี



(7) Re-Focus with Music & Collage

วันที่ 28 ม.ค. 13.00 - 15.00 ที่ Wamp Co.



(8) เมืองเล่นได้

วันที่ 27-28 ม.ค. เวลา 10.00-19.00 น. ที่ สวนสาธารณะกรมประชาสัมพันธ์กทม.



(9) MMAD happening 10Fest

วันที่ 26-28 ม.ค. 2567 และ 2-4 ก.พ. 2567 เวลา 10.00 น.-20.00 น. ที่ MMAD - MunMun Art Destination



(10) เท Flea Market Season 12

วันที่ 1 - 4 ก.พ. ที่ สวนหลวงแสควร์ - อุทยาน 100 ปี



(11) Emotional Support Event 2024

วันที่ 27 ม.ค. - 4 ก.พ. 2024 ที่ Inwood Garden



(12) ดนตรีในสวน "Igor Butman Concert"

วันที่: 27 ม.ค. 67 18.30 - 20.00 น. ที่ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี



(13) SYSI Space-Workshop “อ่านแล้วปั้น” กับเจ้าชายน้อย (The little Prince)

วันที่ 28 ม.ค. 2567 13.00-16.00 น. ที่ SYSI Space



(14) MAKER JAM 2024 เทศกาลนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรค์”

วันที่ 27 - 28 ม.ค. 2567 เวลา 13.00-19.00 น. ที่ ช่างชุ่ย



(15) ASA Talks Series 2024 : วิธีการจัดเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม

วันที่ 27 ม.ค. เวลา 10.00 - 12.00 น. เฟชบุ๊คและยูทูป ช่องสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์



(16) 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝘀 𝗚𝗮𝘁𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴

วันนี้ - 11 ก.พ. 2567 ที่ Maison JE



(17) Don’t Cry At Work

วันที่ 27 ม.ค. - 24 มี.ค. ที่ Gallery VER



(18) Lost & Found: All About Love

วันที่ 20 ม.ค. –18 ก.พ. 2567 ที่ ATTA Gallery



(19) Echoes of the Future: Glod's Bangkok Odyssey Exhibition

วันที่ 20 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ ที่ The Public house



(20) นิทรรศการ “กรุงเทพฯ ๒๔๒”

วันที่ 23 ม.ค. - 5 พ.ค. 2567 ที่ชั้น 8 BACC



(21) Artists on Our Radar

วันที่ 20 ม.ค. - 17 มี.ค. 2567 ที่ MMAD MASS GALLERY



(22) 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐂𝐘 by Phapat Seenaem

วันที่ 6 ม.ค. - 31 ม.ค. 67 ที่ 333Gallery



(23) ดอกไม้สำหรับคนธรรมดา – Flowers for Ordinary People

วันที่: 28 มกราคม 2567 และ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

ที่: 19:00 น. และ 20:15 น.



(24) Thai Manga Spotlight

วันที่: 23 มกราคม - 10 มีนาคม 2567

ที่: TCDC กรุงเทพฯ Creative Space ชั้น 5



(25) Visual Biography

วันที่ 13 ม.ค. - 3 ก.พ. 67 ที่ BACC



(26) Weaving Our Stories

วันที่ 16 ม.ค. - 25 มิ.ย. 67 ที่ BACC



(27) NEOTHAICIVILIZATION

วันที่ 13 ม.ค. - 29 ก.พ. 67 ที่ JOYMAN Gallery



(28) Nine Plus Five Works by Michel Auder

วันที่ 12 ม.ค. - 13 ก.พ. 67 ที่ Bangkok Kunsthalle



(29) The Maze Of Happiness by Rakdok

วันนี้ - 29 ก.พ. ที่ MMAD



(30) Chubby Museum 1st solo exhibition by UnderHatDaddy

วันที่ 6 ม.ค. - 4 ก.พ. 2567 ที่ KICHgallery



(31) ROCK | PAPER | SCISSORS A solo exhibition by 2choey

วันที่ 16 ธ.ค. 66 - 4 ก.พ. 67 ที่ Trendy Gallery ชั้น 2 River City Bangkok



(32) Open house: พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม

วันที่ 18 ธ.ค. 66 - 29 ก.พ. 67 ที่ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม 10.00 น. - 15.00 น.



(33) Music in the Garden ดนตรีในสวน

วันที่ 27-28 ม.ค. ที่ สวนเบญจกิติ, สวนหลวงพระราม 8, สวนปทุมวนานุรักษ์, ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทย, สวนลุมพินี



(34) Bangkok Street Performer

วันที่ 26 ม.ค. - 1 ก.พ. ที่ จุดการแสดงทั่วกทม.