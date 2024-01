“หมอธีระ”เผยผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง -ผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ เมื่อติดโควิดอาจมีการติดเชื้อคงค้างยาวนาน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น เอดส์ มะเร็งชนิดต่างๆ รวมถึงภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง และผู้ทีได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกัน เมื่อเกิดการติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้ว อาจมีการติดเชื้อคงค้างได้ยาวนาน



ยิ่งหากยาวนานกว่า 56 วัน ก็มีความเสี่ยงที่จะพบไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ อันเป็นผลจากการที่ติดเชื้อในร่างกายเป็นเวลายาวนานได้



อ้างอิง

SARS-CoV-2 shedding and evolution in patients who were immunocompromised during the omicron period: a multicentre, prospective analysis. The Lancet Microbe. 26 January 2024