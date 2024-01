นายกฯ ชี้ 4 ปีข้างหน้า คนไทยต้องมีโอกาศที่ดีกว่าปัจจุบัน

วันนี้ (25 ม.ค.) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา The Better Future Forward 2024 หัวข้อ Reinventing Thailand : Toward Becoming a Key Global Player ทำประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม : สู่พลังขับเคลื่อนหลักในเวทีโลก ที่ SCBX Next Tech ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน



นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อนาคตคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงเรื่องของโอกาส หรือโอกาสที่ดีกว่าสำหรับคนไทยในอีก 4 ปีข้างหน้า



นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องของโอกาส เช่นเรื่องสุราเสรี อาจจะเป็นเรื่องที่เล็ก แต่ทั่วโลกมีกันอยู่แล้ว ซึ่งประเทศไทยไม่มี เห็นสินค้ามีแต่ยี่ห้อเดิมๆ ในต่างจังหวัด อยากเห็นความก้าวหน้า และความหลากหลายของการผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ซึ่งเรื่องนี้มี 2 ทาง โดยรัฐบาลต้องให้ความสนับสนุนผ่านทางรัฐสภาว่า สุราเสรีเป็นเรื่องจำเป็น แต่ผู้ผลิตเองต้องเข้าใจว่าการที่เราจะผลิตสุราเสรีได้ จะต้องมีสูตรที่ชัดเจน ต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ชัดเจน