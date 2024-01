รฟท.เปิดจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น 4 เส้นทาง ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ก.พ.67 ตลอดทั้งเดือน

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง รฟท. เปิดจองตั๋วรถไฟญี่ปุ่น 4 เส้นทาง 200 ที่นั่ง ต้อนรับเดือนแห่งความรักตลอดทั้งเดือน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง



การรถไฟฯ เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวรถไฟ KIHA 183 ประจำเดือนแห่งความรัก กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Season of love โดยนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปด้วยขบวนรถแห่งความรัก ท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอความอบอุ่น ในวันหยุดสุดสัปดาห์ 4 เส้นทาง 4 สไตล์ เอาใจสายเที่ยว สายแชะ สายฟิน ให้เลือกอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือแบบพักค้างคืน



ทั้งนี้ เริ่มสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D-Ticket จำกัด 200 ที่นั่งต่อทริปเท่านั้น โดยราคาดังกล่าวรวมค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมอาหารแบบจัดเต็มแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดเส้นทางต่าง ๆ ให้เลือกดังต่อไปนี้



- วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “เรอทัก รักเธอที่แปดริ้ว พลิ้วตามสายน้ำ” ราคาท่านละ 1,499 บาท

- วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 (เที่ยว 2 วัน 1 คืน) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 ชมดนตรีในสวนแห่งความรัก ที่กาญจนบุรี ราคาท่านละ 3,999 บาท

- วันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่ง KIHA 183 “ชวนแต่งไทยไปเที่ยวเมืองรอง เที่ยวล่องเมืองลิง เที่ยววัง งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ราคาท่านละ 1,499 บาท

- วันที่ 24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2567 (One day Trip) โปรแกรมนั่งรถ KIHA 183 “รื่นรมย์ชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่เพชรบุรี” ราคาท่านละ 1,499 บาท



ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ หรือ Call Center 1690