หน่วยงานกิจการด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติ (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : UNOCHA) ในปาเลสไตน์ รายงานว่า อิสราเอลปฏิเสธการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ทางเหนือของฉนวนกาซาหลายครั้ง ในช่วงครึ่งเดือนแรกของมกราคม ปี 2567 นี้



ทั้งนี้ มีการอนุมัติภารกิจส่งความช่วยเหลือเพียง 7 ครั้ง จาก 29 ครั้ง และปฏิเสธการจัดส่งเชื้อเพลิงและยาถึงร้อยละ 95