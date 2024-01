สื่อผู้ดียกไทยติดอันดับ 6 ใน 20 ประเทศที่ควรไปเที่ยวในปี 2024

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมอบหมายให้ทุกภาคส่วนมุ่งขับเคลื่อน Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวรองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency (THACCA) และในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบาย Soft Power สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกของกระทรวงวัฒนธรรม ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ



ซึ่งรัฐบาลจัดงาน Thailand Winter Festivals ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเฟสติวัลและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เช่น งานเฉลิมฉลอง "ประเพณีสงกรานต์" ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ ลานคนเมือง กรุงเทพฯ



การท่องเที่ยวโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Heritage) ที่วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และโบราณสถานเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคมถึง 31 ธันวาคม 2566 กิจกรรม“อารามอร่าม 10 วัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”ในกรุงเทพฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567



งานสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลในส่วนกลาง ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดอรุณราชวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย (Thailand Biennale, Chiang Rai 2023) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567 ณ จังหวัดเชียงราย



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีกับทุกภาคส่วน The Telegraph สื่อใหญ่จากอังกฤษได้จัดลำดับ "The 20 places you must visit in 2024" หรือ "20 สถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2024" โดย 10 อันดับแรกที่ทาง The Telegraph ได้จัดอันดับไว้ทั้งหมด 20 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 Newfoundland and Labrador, Canada อันดับ 2 Bad Ischl and the Salzkammergut, Austria อันดับ 3 Norwegian slopes, Scandinavia อันดับ 4 Okavango Delta, Botswana อันดับ 5 Wild Atlantic Way, Ireland อันดับ 6 Thailand, Southeast Asia อันดับ 7 Exmoor, England อันดับ 8 Stirling, Scotland อันดับ 9 Paris, France และอันดับ 10 Kea, Greece ซึ่งในส่วนของประเทศไทยติดอันดับที่ 6 ในการจัดอันดับครั้งนี้ และเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ติดอันดับ Top 10 ด้วย



นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงวัฒนธรรมจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมส่งเสริม Soft Power ด้านเฟสติวัลและด้านท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับเทศกาลประเพณีสู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในปี 2566 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศยกระดับไปแล้ว 16 เทศกาลประเพณี และล่าสุดประกาศเพิ่มเติม 6 เทศกาลประเพณี โครงการท่องเที่ยว "10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ" โครงการเที่ยวชุมชนยลวิถี โครงการ "เส้นทางแห่งศรัทธา จาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา"



จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรมใน 4 รูปแบบ ได้แก่ เส้นทางสักการะพระบรมธาตุ เส้นทางตามรอยเถราจารย์ เส้นทางตามรอยความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและเส้นทางธรรมแห่งศรัทธาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งหลายโครงการของวธ. นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ