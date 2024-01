กองทัพเตรียมเปิดคลังแสงโชว์ยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เตรียมจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00-14.00 น. ณ พื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด Edutainment (ความรู้คู่บันเทิง) แบบบูรณาการอย่างทั่วถึง เน้นความเรียบง่าย คุ้มค่า ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการจัดพื้นที่การเรียนรู้ แบ่งเป็น 4 พื้นที่ ประกอบด้วย



พื้นที่การเรียนรู้ที่ 1 "Duty First" จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บอร์ดนิทรรศการ 6 กษัตริย์นักพัฒนา การจัดแสดงนิทรรศการจิตอาสาพระราชทาน และถุงพระราชทาน ผู้ประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และภัยหนาว จัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการใช้แผนที่ของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 การจัดแสดงนิทรรศการการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ (ดิน น้ำ ป่าไม้ ธรรมชาติเกื้อกูล) ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)



พื้นที่การเรียนรู้ที่ 2 "Support to MOD/Gov" จัดกิจกรรมฉายวิดิทัศน์ และบอร์ดสื่อสารยุทธศาสตร์ แนะนำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอนวัตกรรม การฝึกยิงปืนด้วย Gel Blaste การใช้ทรัพยากรทหารให้เกิดประโยชน์



พื้นที่การเรียนรู้ที่ 3 "Modernization" โดยมีการบรรยายแนะนำหน่วยและภารกิจ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร จัดตู้แสดงผลิตภัณฑ์กระสุน ของกระทรวงกลาโหม การจัดแสดงแสนยานุภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร การแสดงสมรรถนะการบินผ่านของอากาศยานจากกองทัพอากาศ การให้บริการชุดทหาร สำหรับเด็ก เยาวชน เพื่อใส่ถ่ายรูปคู่กับยุทโธปกรณ์ กิจกรรมการแต่งหน้าลายพราง



พื้นที่การเรียนรู้ที่ 4 "People First" จัดการแสดงยานพาหนะและยุทโธปกรณ์พร้อมเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเป็น #oneteamทัพไทย ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ ทั่วประเทศ





ทั้งนี้ ภายในงาน เด็กๆ จะได้รับความรู้ครบทั้งสาระและความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การพัฒนาทางความคิดของเด็กในอนาคต นอกจากนี้มีการฝึกหัดขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎจราจร การจัดแสดงขบวนพาเหรด การจัดแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนเตรียมทหาร และการแสดงของเหล่าทัพ การให้บริการสวนสนุกสไลเดอร์ลม รถไฟราง และม้าหมุน นอกจากนั้นยังมีอาหาร และเครื่องดื่มบริการฟรี พร้อมทั้งมีรถบริการรับ-ส่ง จาก ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนนาวงประชาพัฒนา ถนนสรงประภา ถนนวิภาวดีรังสิต มายังกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่เด็ก ๆ และผู้ปกครองอีกด้วย