เว็บไซต์กรมสรรพากรเพิ่มหัวข้อ My Tax Account สามารถตรวจสอบข้อมูลทางภาษีตนเองได้

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเว็บไซต์กรมสรรพากรเพิ่มหัวข้อ My Tax Account สามารถตรวจสอบข้อมูลทางภาษีตนเองได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริงเนื่องจากปัจจุบัน กรมสรรพากรมีการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแบบออนไลน์ เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถตวรจสอบรายได้และค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบและเตรียมข้อมูลยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภง.ด. 90/91 ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีพิมพ์แบบ/ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ผ่านระบบ My Tax Account ได้ด้วยตัวเองทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสรรพากร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department หรือโทร 1161