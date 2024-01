“หมอธีระ”เผยผลศึกษาพบการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิดได้ 60%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Thira Woratanarat ระบุว่า ผลของการฉีดวัคซีนโควืด-19 แบบ Monovalent XBB.1.5



ทีมงานจากสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษากลุ่มประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแบบ Monovalent XBB.1.5



โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน และกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนรุ่นดั้งเดิม ทั้งแบบ 2 เข็ม 3 เข็ม และที่เคยฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนแบบ bIvalent



พบว่า การได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นรุ่นใหม่ที่ปรับสายพันธุ์เป็น XBB.1.5 นั้น จะช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยจากการติดเชื้อสายพันธุ์ JN.1 และสายพันธุ์ที่ระบาดก่อนหน้านี้ จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ 60%



ในขณะที่ลดเสี่ยงป่วยจนต้องมารับการดูแลที่แผนกฉุกเฉิน และแผนกผู้ป่วยนอกได้ราว 50-55%



ดังนั้นการป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวันจึงมีความสำคัญ



อ้างอิง

BNT162b2 XBB1.5-adapted Vaccine and COVID-19 Hospital Admissions and Ambulatory Visits in US Adults. medRxiv. 24 December 2023.