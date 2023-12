พณ.ร่วมหอการค้าไทยหนุน e-Government ยกระดับธุรกรรมรัฐ-เอกชน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตระหนักดี และสนับสนุนแนวทางการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้การทำงาน และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐง่ายขึ้น e-Government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน รัฐบาลจึงสนับสนุนความร่วมมือเพื่อยกระดับการทำธุรกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย ได้ร่วมกันส่งเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยเฉพาะการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เพื่อเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ลดขั้นตอนการขอเอกสารของภาคธุรกิจที่ต้องติดต่อกับภาครัฐ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการ และสร้างเครือข่ายด้านการค้าและการท่องเที่ยวทั่วประเทศ



ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ข้อมูลเชื่อมต่อกัน และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยจากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ทำการเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 95 หน่วยงาน พร้อมทั้งปรับกระบวนการและขั้นต่อการติดต่อ นำเข้าข้อมูลสู่ระบบออนไลน์ ลดขั้นตอนในการขอเอกสารสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of doing Business) โดยสามารถ ออกใบอนุญาต แจ้งผลการพิจารณา ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) ลงนามด้วย e-Signature ที่มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ และสามารถส่งให้หน่วยงานอื่นๆ ผ่านระบบ e-Service



นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานมีแผนในการเดินหน้ายกระดับภาคธุรกิจ SMEs โดยมีการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เพิ่มเติม เช่น หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญา หลักสูตรการทำธุรกิจบัญชีเดียว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของภาครัฐที่จะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของ SMEs เติบโตขึ้นไปถึง 40% ของ GDP ประเทศ ภายในปี 2570 และ ร่วมกันจัดทำโครงการ “Family Business Thailand” เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แบบ Non- Degree และ Degree ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจครอบครัวทั่วประเทศ