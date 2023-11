กทม.ชวนคนกรุงร่วมสังสรรค์กับ 33 กิจกรรมต้อนรับเทศกาล ColorfulBangkok 2 - 8 ธ.ค.

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า

กรุงเทพมหานครอยากชวนคนกรุงเทพฯ ออกมาใช้ชีวิตและสังสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะกับ 33 กิจกรรมสุดคึกคัก ที่กระจายตัวอยู่ทั่วเมือง และร่วมต้อนรับเทศกาล #ColorfulBangkok2023 ไปด้วยกัน พบกับ



(1) Awakening Bangkok

วันที่ 24 พ.ย. - 3 ธ.ค. ที่ ย่านเมืองเก่าเขตพระนคร เวลา 18.00 - 23.00 น.



(2) World Teqball Championships 2023

วันที่ 2 - 3 ธ.ค. ที่ Bangkok Arena



(3) Swing Dance at Grand Postal Building

วันที่ 2 ธ.ค. เวลา 18.30 - 20.00 น. ที่ ไปรษณีย์กลาง บางรัก



(4) ตะลักเกี้ยะ Friendly Market ครั้งที่ 62

วันที่ 2 - 3 ธ.ค. เวลา 10.00 - 17.00 น. ที่ พิพิธตลาดน้อย ท่าน้ำภาณุรังษี



(5) Bangkok Illustration Fair

วันที่ 7 - 10 ธ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)



(6) Hermès in the Making

วันที่: 25 พ.ย. - 3 ธ.ค. เวลา 12.00 - 20.00 น. ที่: ไอคอนสยาม ชั้น 8



(7) Baan Puen in Friendship with NORSE Republics

วันที่ 1 - 3 ธ.ค. ที่ บ้านตรอกถั่วงอก เวลา 10.00 - 22.00 น.



(8) งานกาชาด 100 ปี

วันที่ 8 - 18 ธ.ค. เวลา 11.00 - 22.00 น. ที่ สวนลุมพินี



(9) นิทรรศการภาพถ่ายความสัมพันธ์ ไทย – ตุรกี ”Two Countries through the Lens of a Thai Diplomat and a Turkish Diplomat”

วันที่ 28 พ.ย. - 3 ธ.ค. ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)



(10) คีตนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์

วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 16.30 - 21.00 น. ที่ Siam Paragon



(11) Siam Food Fest

วันที่ 8 - 11 ธ.ค. เวลา 11.00 - 21.00 น. ที่ Siam Square



(12) Happening 10 Fest, Greatest Hits

วันที่ 1 - 5 ธ.ค. เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน MUNx2



(13) ตลาดริมคลองเจริญกรุง 103

วันที่: 2 - 3 ธ.ค. เวลา 08.00 - 15.00 น. ที่: ซอยเจริญกรุง 103



(14) ล่องเรือคลองบางลำพู

วันที่: 5 ธ.ค. เวลา 08.30 - 13.00 น. ที่: สถานีรถไฟหัวลำโพง



(15) บางลำพู อู้ฮู เทศกาลบางกอกบานฉ่ำ

วันที่: 2 - 3 ธ.ค. เวลา 11.00 - 18.00 น. ที่: ศูนย์การเรียนรู้เสน่ห์บางลำพู หลังวัดตรีทศเทพ



(16) Matsuri Flea Market

วันที่: 8 - 10 ธ.ค. เวลา 15.30 - 22.30 น. ที่: Block28 บรรทัดทอง



(17) MU Fest

วันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค. เวลา 18.00 - 23.00 น. ที่: Museum Siam (ลานด้านหน้า)



(18) Gyotaku Workshop by Lemon & Butter Gyotaku Club

วันที่: 2 - 3 ธ.ค. เวลา 11.00 - 13.00 น. ที่: The Corner House



(19) “คอมเก่า สู่คนใหม่” ที่ Commart Best Deal

วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ที่ ไบเทค บางนา่



(20) Community Architecture Studio Exhibition at the Fresh Station (Homeless Support Hub)

วันที่ 25 พ.ย. - 3 ธ.ค. ที่ สดชื่นสถาน เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า



(21) Fountain Show & KITARACHAN

วันที่ 1 - 31 ธ.ค. ที่ สวนเบญจสิริ เวลา 19.00 - 20.15 น.



(22) Princess’s Cup Thailand 2023

วันที่ 7 - 17 ธ.ค. ที่ สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ BTS สนามเป้า



(23) POSTiverse, 140 ปี ไปรษณีย์ไทย

วันที่ 27 พ.ย. - 3 ธ.ค. ที่ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เวลา 10.00 - 22.00 น.



(24) หายใจได้เต็มปอด

วันที่: 25 พ.ย. - 31 พ.ค. ที่ สวนจตุจักร เวลา 06.00 - 21.30 น.



(25) เพลินจริต เฟสติวัล 2023

วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. I 7 - 9 ธ.ค. I 14 - 16 ธ.ค. ที่ Noble Play เวลา 17.00 - 22.00 น.



(26) พรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9

วันที่ 1 - 10 ธ.ค. ที่ สวนหลวง ร.9 เวลา 08.00 - 19.00 น.



(27) Bangkok Art Book Fair

วันที่ 1 - 3 ธ.ค. ที่ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เวลา 13:00 - 20:00 น.



(28) Siam Luminary Spark Up

วันที่ 1 - 31 ธ.ค. ที่ สยามสแควร์



(29) Vijit Chao Phraya

วันที่ 1 - 31 ธ.ค. ที่ แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง สะพานพระราม 3 - สะพานพระราม 8



(30) Night at the museum

ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันที่ 10 พ.ย. - 31 ธ.ค. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 16.00 - 20.00 น.



(31) Ratchaprasong Living Art

วันที่ 14 พ.ย. - 15 ธ.ค. ที่ Skywalk ราชประสงค์



(32) ดนตรีในสวน

วันที่ 2 ธ.ค. ที่ .

• สวนวชิรเบญจทัศ เวลา 16.30 น.

• สวนหลวง ร.9 เวลา 16.30 น.

วันที่ 3 ธ.ค. ที่

• สวนเบญจกิติ เวลา 16.30 น.

• สวนหลวง ร.9 เวลา 16.30 น.



(33) Bangkok Street Performer

วันที่ 2 - 8 ธ.ค. พบกันที่

• สะพานหัน คลองโอ่งอ่าง

• MBK จุดที่ 1 - บริเวณหน้าบันไดเลื่อน Skywalk ชั้น 2

• ฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ (เวทีกิจกรรมชั้น1 โซน Flea Market)

• MBK จุดที่ 3 - บริเวณ Meeting Point ชั้น G