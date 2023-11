ผู้ว่าฯ กทม.เปิดงาน IVD 2023 หนุนผู้พิการให้เกิดความเท่าเทียม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน IVD 2023 Plenary Session and “Everyone Can Volunteer: Hands-on for a Better World” Exhibition และร่วมการอภิปรายหมู่คณะในหัวข้อ “If Everyone Did…” Panel Discussion ในงานกิจกรรมเฉลิมฉลองวันอาสาสมัครสากลประจำปี 2566



นายชัชชาติ กล่าวว่า จิตอาสานั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และมีหลายโครงการที่เป็นทั้งของ กทม. เองและที่ กทม.ร่วมงานด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตอาสาและอาสาสมัคร เช่น โครงการจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน, Hackathons, Saturday Schools, Traffy Fondue, อาสาสมัครเทคโนโลยี, งานดนตรีในสวน, กรุงเทพฯกลางแปลง, อาสาสมัครด้านสาธารณสุข, ปลูกต้นไม้, แยกขยะ, สภาเมืองคนรุ่นใหม่



ทั้งนี้ นายชัชชาติ กล่าวถึงโครงการที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการในการสนับสนุนผู้พิการใน กทม. เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้พิการ เช่น การปรับมาตรฐานทางเดินโดยเน้นตามหลัก Universal Design การจ้างงานผู้พิการ การแนะแนวการศึกษา บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พื้นที่สาธารณะและกิจกรรม Line OA “Bangkok for all” ศูนย์รวมข้อมูลและบริการสำหรับคนพิการ เป็นต้น