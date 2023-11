ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ร่วมงานเดินรณรงค์และวางดอกกุหลาบขาว​ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (18 พ.ย.) เวลา 07.15 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเดินรณรงค์เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนกับโรตารี โดยเริ่มเดินรณรงค์จากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถึง อาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินนอก​นายชัชชาติ​ กล่าวว่า​ ปีนี้ในกรุงเทพฯ​ เรามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไปแล้ว​ 782 คน​ ในปีที่แล้ว​สถิติ​ 850 คน​ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงและน่าตกใจ​ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของกายภาพซึ่งกทม.ก็เร่งปรับปรุงในเรื่อง ทางม้าลาย​ สัญญาณไฟจราจร โดยดำเนินการแล้วกว่า 300 จุด​ แต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย ในเรื่องของวินัยจราจร​ เช่น​ รถมอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็อค การหยุดรถให้คนข้ามถนน เป็นต้น​ ทั้งนี้ประชาชนสามารถเป็นหูเป็นตาในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนได้โดยแจ้งปัญหาจุดเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยต่างๆ​ ผ่าน​ Traffy​ Fondue​ กทม.​ และหวังว่าการรณรงค์ในวันนี้ จะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย​ให้ทุกคน และกทม.จะดูแลด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง พร้อมร่วมเดินหน้าด้านความปลอดภัยบนท้องถนนไปกับทุกคนในโอกาสวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน World Day of Remembrance for Road Traffic Victims https://worlddayofremembrance.org/ ซึ่งที่ประชุมสมัชขาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันที่ชาวโลกสมควรจะรำลึกนึกถึงผู้ที่บาดเจ็บ ตาย หรือพิการอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้นรับทราบถึงการทำงานอันแสนหนักของหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดการตาย การบาดเจ็บและพิการลง ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. เฉกเช่นทุกปีมูลนิธิเมาไม่ขับจึงจัดให้มีพิธีรำลึกฯ ณ บริเวณด้านหน้าของอาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินนอก ในเวลา 09.00 น.​ ด้วยการร่วมวางดอกกุหลาบขาวเป็นสัญลักษณ์​แห่งการรำลึกฯ​ อีกด้วยทั้งนี้​ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั่วทั้งประเทศมีความตระหนักและระลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนกับครอบครัวของพวกเขา ทางโรตารีประเทศไทย จึงจะจัดให้มีขบวนเดินออกกำลังกายยามเช้ากับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ โดยร่วมเดินรณรงค์รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย.66 จากลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถึง หน้าอาคารองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร​ ถนนราชดำเนินนอก​ ระยะทางประมาณ​ 1.7 กม.​ เพื่อรณรงค์ก้าวไปสู่เป้าหมายให้ถนนทุกสายในเมืองไทยของเราเป็น "ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย" หรือ “Save Roads Save Lives"กิจกรรมวันนี้​ นางรัชนี สุภวัตรจริยากุล มารดาแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย​ ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา​ และอดีตประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาด้านความปลอดภัยทางถนนภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Mr.David Thomas อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย​ Ms.Katrin Luger ผู้แทนยูเอ็นเอสแครปประจำประเทศไทย Dr.Jos Vandelaer ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายนิกร จำนง​ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผู้บริหารมูลนิธิเมาไม่ขับ UN Representative, all Ambassador ผู้บริหารแผนงานความปลอดภัยทางถนนระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้ว่าการโรตารีภาค 3350 ผู้แทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ เอกชน​ ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกภาคส่วน​ ร่วมกิจกรรม