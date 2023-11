‘ไอติม’เผยแนวทางแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ กติกาเสียงเกินกึ่งหนึ่ง 2 ชั้น

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า [ ครบจบในโพสต์เดียว ][ เรามีทางเลือกอะไรบ้าง ในการแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ มาตรา 13 เรื่องกติกา “เสียงเกินกึ่งหนึ่ง 2 ชั้น” (Double Majority) ? ]ปัจจุบัน ประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ประชามติ ที่หลายฝ่ายมีความกังวล คือกติกา “เสียงเกินกึ่งหนึ่ง 2 ชั้น” (Double Majority) ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 13 ของ พ.ร.บ. ประชามติ ว่าประชามติจะนับว่ามีข้อยุติหรือมีผลต่อเมื่อผ่าน เกณฑ์ 2 ชั้น(1) “มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียง” (ชั้นที่ 1)(2) “มีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น” (ชั้นที่ 2)แม้ข้อกังวลต่อกติกานี้ถูกพูดถึงมากขึ้นในบริบทของการจัดทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่ต้องย้ำว่าข้อกังวลนี้เป็นข้อกังวลที่กระทบการจัดทำประชามติในทุกๆเรื่องในอนาคต ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามข้อกังวลอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน: ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 1 และ ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 2[ ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 1 = ข้อกังวลต่อยุทธศาสตร์ “นอนอยู่บ้าน คว่ำประชามติ” ]สำหรับผม ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 1 เป็นข้อกังวลหลัก เพราะเกณฑ์ดังกล่าวอาจกระทบความเป็นธรรมของการจัดประชามติ เนื่องจากเปิดช่องให้ฝ่ายที่ “ไม่เห็นด้วย” กับประเด็นที่ถูกถามในประชามติ สามารถใช้วิธี “นอนอยู่บ้าน” เพื่อคว่ำประชามติ แม้ในกรณีที่ฝ่ายที่ “ไม่เห็นด้วย” มีน้อยกว่าฝ่ายที่ “เห็นด้วย” ก็ตามยกตัวอย่างประชามติในประเด็นที่มี คนเห็นด้วย 40 คน / ไม่เห็นด้วย 30 คน / ไม่สนใจออกมาใช้สิทธิ 30 คน - หากเป็นเช่นนี้ ฝ่ายที่ “ไม่เห็นด้วย” 30 คน จะมีแรงจูงใจในการใช้วิธี “นอนอยู่บ้าน” ไม่ออกมาใช้สิทธิ เพราะพวกเขารู้ว่าหากออกมาใช้สิทธิแล้ว จะแพ้ฝ่ายที่ “เห็นด้วย” และประชามติจะผ่านแต่ในทางกลับกัน หากพวกเขาไม่ออกมาใช้สิทธิ พวกเขา 30 คน และคนที่ไม่สนใจออกมาใช้สิทธิอยู่แล้ว 30 คน จะมีรวมกันเป็น 60 คน จนทำให้สัดส่วนคนออกมาใช้สิทธิ จะเหลือแค่ 40 คน (ที่ “เห็นด้วย”) และทำให้ประชามติตกไปหากจะปรับเกณฑ์ชั้นที่ 1 เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ทางเลือกหลักๆจึงมี 2 ทางเลือกทางเลือก 1 = ตัดเกณฑ์ชั้นที่ 1 ออกไปทางเลือกนี้ จะทำให้ประชามติจะมีผลหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับเพียงเกณฑ์ชั้นที่ 2 ที่วัดจากว่าคนที่ออกเสียงมีการลงคะแนนอย่างไร โดยไม่คำนึงถึงว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียงมีจำนวนหรือสัดส่วนเท่าไหร่ทางเลือก 2 = ปรับวิธีการเขียนเกณฑ์ชั้นที่ 1 เพื่อป้องกันทางเลือกนี้ คือการคงไว้ถึงเกณฑ์ที่ยังให้ความสำคัญกับจำนวนหรือสัดส่วนคนที่ออกมาใช้สิทธิออกเสียง เพียงแต่อาจเป็นการปรับวิธีเขียนเพื่อตัดแรงจูงใจที่คนจะใช้วิธี “นอนอยู่บ้าน” เพื่อคว่ำประชามติวิธีหนึ่งคือการปรับจากการเขียนจากปัจจุบัน:“มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเกิน 50% ของผู้มีสิทธิออกเสียง”ปรับมาเป็น:“มีจำนวนเสียง (เห็นชอบ) เกิน 25% ของผู้มีสิทธิออกเสียง”นั่นหมายความว่า นอกจากคน “เห็นชอบ” จะต้องมีมากกว่าคน “ไม่เห็นชอบ” แล้ว จำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิและลงคะแนนเห็นชอบต้องมีมากกว่า 25% ของผู้ “มี” สิทธิออกเสียงตัวเลข 25% นี้มาจากการตั้งคำถามว่าหากเรายึดกติกาเกณฑ์ 2 ชั้น แบบเดิมตาม พ.ร.บ. ประชามติ อะไรคือประชามติที่มีคนออกมาใช้สิทธิและลงคะแนนเห็นชอบน้อยที่สุด แต่ยังคงมีผลตามกติกา?คำตอบคือ “เกิน 25%” เพราะหากมีคนออกมาใช้สิทธิ 50% และในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ มีคนลงคะแนน “เห็นชอบ” เกิน 50% ของคนที่ออกมาใช้สิทธิ (ซึ่งคิดเป็น เกิน 25% ของผู้มีสิทธิ) ประชามติก็จะมีผลตามกติกาเดิมของ พ.ร.บ. ประชามติดังนั้น การปรับเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นการคงไว้ถึงเจตนาของกติกาเดิม แต่ปรับวิธีการเขียนเพื่อทำให้ฝ่ายที่ “ไม่เห็นด้วย” ไม่มีแรงจูงใจและไม่ประสบความสำเร็จอีกต่อไปจากการใช้ยุทธศาสตร์ “นอนอยู่บ้าน” เพื่อคว่ำประชามติ แต่พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการออกมาใช้สิทธิและทำเต็มที่ในการรณรงค์ให้คนออกมาลงคะแนน “ไม่เห็นชอบ”บทความเต็ม + infographic ในประเด็นนี้: https://www.facebook.com/paritw/posts/pfbid02V1eUzCZKHkhcejJkQFMfhZxBibiPxT7RtURxeUofCpyuf4zuqkfAA6rX7uB5kMoFl [ ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 2 = “เกินกึ่งหนึ่ง” vs. “เสียงข้างมาก” ]สำหรับผม ข้อกังวลต่อเกณฑ์ชั้นที่ 2 ไม่ได้เป็นข้อกังวลหลัก แต่ในเมื่อคุณนิกร จำนง จากคณะกรรมการศึกษาฯของรัฐบาล เคยให้สัมภาษณ์ไว้เกี่ยวกับความเห็นต่อเกณฑ์ชั้นที่ 2 ผมเลยขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมุมมองทุกฝ่ายประเด็นหลักที่เป็นข้อถกเถียงกันในเกณฑ์ชั้นที่ 2 คือประเด็นว่าเราควรใช้เกณฑ์ “เกินหนึ่งหนึ่ง” (แบบที่เป็นอยู่) หรือเกณฑ์ “เสียงข้างมาก” (แบบที่บางฝ่ายเสนอ) ของผู้ออกมาใช้สิทธิต่างกันอย่างไร ลองไปดูตัวอย่างดังกล่าวครับ:หากสมมุติประชามติมี 9 คนที่ออกมาใช้สิทธิ โดย 4 คน “เห็นด้วย” / 3 คน “ไม่เห็นด้วย” / 2 คน “งดออกเสียง”ฝ่ายที่เห็นด้วย 4 คน จะไม่ถูกนับว่ามีเสียง “เกินกึ่งหนึ่ง” (เพราะ 4/9 < 50%) แต่จะถูกนับว่าเป็น “เสียงข้างมาก” เพราะมีมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วย (เพราะ 4 > 3) และมีมากกว่าคนที่งดออกเสียง (เพราะ 4 > 2)ดังนั้น การใช้เกณฑ์ “เกินหนึ่งหนึ่ง” จึงเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ “เสียงข้างมาก” - เกณฑ์สูงแบบนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ คงขึ้นอยู่กับมุมมองแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหากเรามีประชามติที่มี 3 ตัวเลือกคำตอบเป็นต้นไป (เช่น ก. / ข. / ค.) การที่ตัวเลือกคำตอบใดจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ง่ายนัก แม้จะเป็นตัวเลือกคำตอบที่มีคนสนับสนุนมากกว่าตัวเลือกคำตอบอื่นๆก็ตาม (อาจเปรียบเทียบตรงๆไม่ได้ แต่สถานการณ์จะคล้ายกับเวลาเราเลือก สส. เขต ที่มักมีผู้สมัคร 3 คนขึ้นไป แต่คนที่ชนะเป็นอันดับ 1 ก็มักไม่ได้คะแนนเสียงเกิน 50% ของผู้ออกมาใช้สิทธิ)[ สรุปจุดยืนผม: เกณฑ์ชั้นที่ 1 ต้องเลิกหรือแก้ / เกณฑ์ชั้นที่ 2 จะแก้หรือไม่ก็ได้ ]เมื่อเรารวบรวมทางเลือกหลักในการปรับแก้เกณฑ์ชั้นที่ 1 และเกณฑ์ชั้นที่ 2 การแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ จึงแบ่งออกเป็น 5 ทางเลือกหลักๆ (A / B / C / D / E)ส่วนตัว ผมเห็นถึงความเหมาะสมในการแก้ไขเกณฑ์ชั้นที่ 1 (ไม่ว่าจะยกเลิก หรือ ปรับวิธีการเขียน) เพื่อทำให้ประชามติทุกๆเรื่องในอนาคตมีความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถาม แต่เกณฑ์ชั้นที่ 2 เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่เร่งด่วนหรือจำเป็นเท่า โดยจะแก้หรือไม่ก็ได้ดังนั้น ทางเลือก B / C / D / E จึงเป็นทางเลือกที่ผมคิดว่าไปต่อได้ โดยหลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ กกต. ในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสฯที่ผ่านมา ( https://www.facebook.com/paritw/posts/pfbid0tkTdUTQCg96Ww4CgGNp4wXabSqejomwk68pd7KwAfL6TgrodJ4NeR61SGu9DXKW2l ) ผมได้ฝากให้ กมธ. จากพรรคอื่น นำประเด็นดังกล่าวไปปรึกษากับภายในพรรคตนเอง เพื่อหวังว่าหากรัฐบาลและฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกัน เราจะได้ร่วมกันผลักดันให้การแก้ไข พ.ร.บ. ประชามติ สำเร็จได้ทันทีที่สภาฯเปิดกลางเดือนธันวาคม เพื่อให้ไม่กระทบกับกรอบเวลาในการจัดประชามติและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่#ประชามติเป็นธรรม#FairReferendum