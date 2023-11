นายยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันนวัตกรรม ปตท.ได้ตั้งงบประมาณวงเงินประมาณ 450 ล้านบาท และงบประมาณที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 100 ล้านบาท ดำเนินแผนงานธุรกิจของสถาบันนวัตกรรม ปี 2567 ภายใต้ภารกิจ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.Innovation for New Growth 2.Innovation for Clean Growth

และ 3. Innovation for Business Growth