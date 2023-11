นายกฯ แสดงความเสียใจต่อเหตุแผ่นดินไหวในเนปาล พร้อมให้กำลังใจให้ฟื้นตัวได้โดยเร็ว

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขต Jajarkot และ Rukum ในเนปาล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โดยผลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งนี้ ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 120 ราย และบาดเจ็บกว่า 100 คน



โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ (X) แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเขต Jajarkot และ Rukum ในเนปาล และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาวไทยขอเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวเนปาล และหวังว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่ภัยพิบัติจะสามารถฟื้นตัวโดยเร็ว



"My deepest condolences to the families of the victims and those injured by the earthquake in Jajarkot and Rukum, Nepal on Friday (November 3). We stand in solidarity with the people of Nepal and wish a swift recovery of the victims and speedy restoration of the affected areas."