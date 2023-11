สถานทูตฯ ส่ง 11 ร่างแรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอลกลับมาตุภูมิ ถึงสุวรรณภูมิบ่ายนี้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นของอิสราเอล) ที่ลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ น.ส.พรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทย 11 ราย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามในอิสราเอลกลับประเทศไทย ทั้งนี้ จำนวนร่างที่เพิ่มขึ้น 1 ราย คือ นายมีชัย ฤทธิผล



ผู้แทนฝ่ายอิสราเอล ประกอบด้วย นาง Michal Weiler- Tal, Director of South-East Asia Department (เทียบเท่ารอง อธ.) นาง Shoshi Reshef Mor, Director of Foreign Trade Division กระทรวงเกษตรและชนบท อิสราเอล และนาง Mary Zindani, Manager of State Relations, Bilateral Agreements Division เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังมีบุตรสาวของนายพิทักษ์ โทแหล่ง หนึ่งในผู้เสียชีวิตมาร่วมพิธีด้วย



โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ หลังจากนั้นนาง Weiler-Tal ได้กล่าวแสดงความเสียใจ ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ไทยกับอิสราเอลร่วมกันเผชิญ สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดกันระหว่างไทยกับอิสราเอล โดยรัฐบาลอิสราเอลยินดีให้ความช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด



ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธีทุกคนที่เดินทางมาส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย และเป็นการให้เกียรติต่อผู้วายชนม์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานที่ตั้งใจมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และหวังว่าไทยจะไม่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีก



อนึ่ง ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ร่างจะถูกส่งกลับยังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 083 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟ เวลา 20.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 12.40 น.