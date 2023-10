กษ.ร่วม สสส.-FAO พัฒนาระบบเกษตร-อาหารที่ยั่งยืน หลังโลกเผชิญวิกฤตขาดแคลน

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า น้ำ เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยเกือบ 2.5 พันล้านคนทั่วโลก กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนน้ำสะอาด ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอาหารอย่างรุนแรง โดยแนวคิด Water is life, Water is Food, Leave No One Behind เนื่องในวันอาหารโลก 2566 จึงเป็นเป้าหมายที่สหประชาชาติให้ความสำคัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาติ (FAO) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน อิ่มและดี 2030 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มุ่งเป้าให้เกิดระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนในอนาคต