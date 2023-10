“หมอดื้อ”เผยสารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่ม ไร้น้ำตาลกลับเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า สารเพิ่มความหวานในเครื่องดื่ม ไร้น้ำตาลกลับเสี่ยงหัวใจวาย อัมพฤกษ์



รายงานในวารสารเนเจอร์ 27 กุมภาพันธ์ 2023



เป็นงานต่อเนื่องตั้งแต่การค้นพบความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ในลำไส้กับการอักเสบ และเส้นเลือดตันที่รายงานในวารสารนิวอิงแลนด์และเนเจอร์ในปี 2013 และเริ่มพบ ว่า สาร polyols มีความสัมพันธ์ร่วมชัดเจน



งานในปี 2023 นี้พบว่า

สาร erythritol ทำให้เกร็ดเลือดไวขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงของเส้นเลือดตัน



การศึกษาเริ่มจาก un targeted metabolomics ในคน 1157 รายที่มา ประเมินความเสี่ยงของเส้นเลือดหัวใจ (discovery cohort) โดยได้ทำการสวนเส้นเลือดหัวใจ จนพบว่าระดับของสาร polyol โดยเฉพาะ erythritol สัมพันธ์กับโรคหัวใจและอัมพฤกษ์มากขึ้นหลังจากติดตามสามปี



การศึกษาต่อมาเฉพาะเจาะจง targeted metabolomics คนอเมริกัน 2,149 ราย และคนในยุโรป 833 ราย (validation cohort) ที่มาตรวจประเมินความเสี่ยงของโรคหัวใจ โดยมีข้อมูลความรุนแรงและการติดตามก่อนหน้านั้นหลายปี พบความสัมพันธ์ชัดเจนระหว่างระดับของ erythritol กับ ความเสี่ยงที่สูงขึ้น

(fourth versus first quartile adjusted hazard ratio (95% confidence interval), 1.80 (1.18–2.77) and 2.21 (1.20–4.07), respectively).

และการทดสอบการทำงานของเกร็ดเลือดพบว่ามี

การกระตุ้นเพิ่มขึ้นทั้งในหลอดทดลองและเพิ่มการเกิดเส้นเลือดตันในหนูทดลอง



การศึกษาต่อมาเฉพาะเจาะจงโดยอาสาสมัครแปดรายกิน erythritol 30 กรัม ที่เป็นขนาดปกติในเครื่องดื่มหรือใน ไอศครีมคีโต พบระดับในเลือดสูงลอยมากอยู่จนสองวันถัดมา



อย่างไรก็ดีอาจต้องมีการหาความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันให้ชัดเจนขึ้นในเวลาอันใกล้



Monk fruit หล่อฮั่งก้วย

Strevia หญ้าหวาน

ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาล 200 ถึง 400 เท่า

และในผลิตภัณฑ์ต่างๆอาจเพิ่มเติม erythritol เพื่อให้สะดวกในการเตรียมปริมาณ