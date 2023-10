ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ย้ำความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองอย่างยั่งยืน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมอภิปรายและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการทำงานในการพัฒนาเมือง ร่วมกับนาย Attilio Fontana ผู้ว่าการแคว้นลอมบาร์เดีย ในการเสวนา Roundtable Discussion หัวข้อ "Competences for Development: Building Resilience and Inclusive Growth in ASEAN through Digitalization, Innovation and Creativity" ในงาน High Level Dialogue on ASEAN-Italy Economic Dialogue Relations ครั้งที่ 7 ณ โรมแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ



นายชัชชาติ กล่าวถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานในการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมและยั่งยืน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครผ่านนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี และนโยบายที่จะดำเนินการในอนาคต รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเมือง อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและเสนอแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างแคว้นลอมบาร์เดีย สาธารณรัฐ-อิตาลีและกรุงเทพมหานครในอนาคตค เช่น ด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ วัฒนธรรม ขนส่งสาธารณะ อาหาร เศรษฐกิจ กีฬา และอื่นๆ โดยผู้ว่าฯ ชัชชาติกล่าวอีกด้วยว่ากทม. พร้อมที่จะร่วมมือการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้กทม. เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนตามที่ได้มุ่งหวังไว้



สำหรับงานเสวนาเศรษฐกิจ High-level Dialogue on ASEAN-taly Economic Relations ครั้งที่ 7 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกับสถาบัน The European House-Ambrosetti (Think-Tank) และสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย โดยมีนายวาเลนติโน วาเลนตินี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Enterprises and Made in Italy เป็นผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลอิตาลี ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ 155 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิตาลี