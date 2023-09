"โฟร์ซีซั่นส์ แม่น้ำเจ้าพระยา" ติดอันดับ 3 โรงแรมดีที่สุดในโลก

ฟิฟตี้ เบสต์ (50 Best) ประกาศชื่อโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก 50 แห่งเมื่อวันอังคาร (19 ก.ย.) โดยยกให้โรงแรมปาสซาลากกวา (Passalacqua) ซึ่งเป็นโรงแรมที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 บริเวณริมทะเลสาบโคโม่ของประเทศอิตาลี เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก



ทั้งนี้ โรงแรมปาสซาลากกวาเคยเป็นบ้านของนายวินเชนโซ เบลลีนี นักประพันธ์โอเปราชาวอิตาลี โดยตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 7 เอเคอร์และมีราคาเข้าพักเริ่มต้นที่ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 47,000 บาท) ต่อคืน



สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า 50 Best ทำการจัดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก แม้เคยจัดอันดับ 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกและ 50 บาร์ที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วหลายปีก็ตาม



50 Best ระบุว่า การจัดอันดับครั้งนี้อิงตามผลการให้คะแนนของผู้ออกเสียงโดยไม่ระบุชื่อจำนวน 580 ราย ซึ่งประกอบด้วยนักข่าวด้านการเดินทาง ผู้บริหารโรงแรม และนักเดินทางทั่วโลก



ในส่วนของโรงแรมไทยนั้นติดอันดับโรงแรมดีที่สุดในโลกหลายโรงแรมด้วยกัน โดยโรงแรมไทย 4 แห่งที่อยู่ใน 50 อันดับแรกได้แก่ โฟร์ซีซั่นส์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River) โดยอยู่ที่อันดับ 3, แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental Bangkok) อยู่อันดับ 10, คาเพลลา กรุงเทพ (Capella Bangkok) อยู่ที่อันดับ 11 และเดอะ สยาม (The Siam) อยู่ที่อันดับ 42



รายชื่อโรงแรมดีที่สุดในโลก 10 อันดับแรกจาก 50 Best ได้แก่



1. ปาสซาลากกวา (Passalacqua) อิตาลี

2. โรสวู้ด ฮ่องกง (Rosewood Hong Kong) ฮ่องกง

3. โฟร์ซีซั่นส์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River) ไทย

4. ดิ อัปเปอร์ เฮาส์ (The Upper House) ฮ่องกง

5. อมัน โตเกียว (Aman Tokyo) ญี่ปุ่น

6. ลา มามูเนีย (La Mamounia) โมร็อกโก

7. โซเนวา ฟูชิ (Soneva Fushi) มัลดีฟส์

8. วันแอนด์โอนลี มันดารินา (One&Only Mandarina) เม็กซิโก

9. โฟร์ซีซั่นส์ ฟิเรนเซ ( Four Seasons Firenze) อิตาลี

10. แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental Bangkok) ไทย