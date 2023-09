ดีอีเอสเดินหน้าดิจิทัลไทย หนุน ปชช. เข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เผยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบ Digital ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น โดยจะเร่งดำเนินการดังนี้



-Go Cloud First: เร่งวางกรอบในการขยายคลาวด์ (เชิงโครงสร้างพื้นฐาน) ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน เน้นการสร้าง Public Cloud และ Private Cloud รวมทั้ง การดึงบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้ามาลงทุนด้าน Cloud Data Center ในประเทศไทย



- Digital ID: ขณะนี้ มีกฎหมายรับรองไว้แล้ว ในด้านการบริการมีทั้ง ThaiD และ NDID หรือ National Digital ID และขณะนี้ อยู่ระหว่างการขยายการใช้งาน (use case)



-เมืองอัจฉริยะ (Smart City): ส่งเสริมการนำข้อมูล Big Data เข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ โดยเชื่อมโยง “ข้อมูลเมืองในแต่ละชั้นข้อมูล” และรวบรวมพร้อมวิเคราะห์ผลผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ



-Health Link: พัฒนาคลาวด์ “สาธารณสุขของไทย” เชื่อมโยงประวัติการรักษา เพื่อให้การรับบริการด้านสาธารณสุขสามารถทำได้ทั่วประเทศ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว



-Digital Government: เร่งจัดทำแผนแม่บทในการบูรณาการ ในเรื่องความแตกต่างแต่ละกระทรวง มาพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยการทำ “Super App” ที่รวมทุก platform ของภาครัฐ โดยการใช้ Blockchain เป็นตัวเก็บข้อมูล มุ่งเน้นให้การเชื่อมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน