นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ภาพที่ตนเองได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน TIME 100 Next 2023 พร้อมระบุว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็น @time 100 next จากนิตยสารไทม์ ร่วมกับ President of EU parliament, รัฐมนตรีสก้อตแลนด์ เซียรผืราลีโอน, ผู้ว่าไทเป มอนนาเรย์ กาฐมาณฑุ, นักการเมืองญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา



อาจจะเดินทางไปนิวยอร์ค งานกาล่า ของ TIME 2023 แล้วแวะเจอพี่น้องคนไทยที่สหรัฐไปในตัวด้วยครับ :)”