“หมอธีระ”เผย CDC ประกาศให้ใช้วัคซีนรุ่นใหม่-ยกเลิกใช้ Bivalent vaccine

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัปเดตเรื่องวัคซีนโควิด-19



ล่าสุดเมื่อวานนี้ US CDC ได้อนุมัติและประกาศให้มีการใช้วัคซีนรุ่นใหม่ ที่ปรับสายพันธุ์เป็น XBB.1.5 แบบสายพันธุ์เดี่ยว (monovalent vaccine) เพื่อให้กับประชาชนอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป



ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการใช้ Bivalent vaccine เนื่องจากประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้วัคซีนแบบ monovalent ที่ปรับสายพันธุ์ให้ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาด



นอกจากนี้ทาง Health Canada ก็อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนรุ่นใหม่เช่นกัน



อ้างอิง

CDC Recommends Updated COVID-19 Vaccine for Fall/Winter Virus Season. US CDC. 12 September 2023.