ศูนย์จีโนมฯ เผย 'โอมิครอน BA.2.86' หลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้สูง ผู้เชี่ยวชาญแนะติดตามใกล้ชิด

Center for Medical Genomics หรือ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานผลการทดลองจากหลายห้องปฏิบัติการ ยืนยันตรงกันว่าโอมิครอน BA.2.86 ซึ่งมีการกลายพันธุ์บริเวณส่วนหนามต่างไปจากอัลฟา (B1.1), โอมิครอน BA.2, XBB.1.5, และ EG.5.1 (XBB.1.9.2.5.1) จำนวน 54, 32, 28, และ 28 ตำแหน่ง ตามลำดับ ส่งผลให้โอมิครอน BA.2.86 สามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มจากผู้ที่เคยรับวัคซีนหรือเคยติดเชื้อโอมิครอน XBB มาก่อนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับโอมิครอน EG.5.1 ที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์หลักอยู่ในขณะนี้



ภูมิคุ้มกันจากผู้ที่เคยรับวัคซีนมาก่อนแต่ก็ยังมีการติดเชื้อโอมิครอน XBB ซ้ำ (breakthrough infection) พบว่าสามารถเข้าจับและยับยั้งโอมิครอน BA.2.86 ในหลอดทดลองไม่ดีนักและพบว่าโอมิครอน BA.2.86 มีความสามารถในการต่อต้านภูมิคุ้มกันสูงกว่าโอไมครอน EG.5.1 อย่างมีนัยสำคัญถึง 1.6 เท่า



ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกให้ยกระดับการเฝ้าจับตาโอมิครอน BA.2.86 ห่างๆ (various under monitoring: VUM) มาเป็นการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด (variant of interest: VOI) เพราะพบว่าโอมิครอน BA.2.86 สามารถหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันสูงได้สูงสุดในบรรดาโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้