ไทยติดอันดับ 29 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก ส่วนอันดับ 1 สวิตเซอร์แลนด์คว้าไปครอง

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ โพสต์เฟซบุ๊กวันนี้ (8 ก.ย.66) ว่า ประเทศไทยติดอันดับ 29 ในรายชื่อประเทศที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2566 หรือ Best Countries 2023 จากยูเอส นิวส์ แอนด์ เวิลด์ รีพอร์ต (U.S. News and World Report)



ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าวระบุว่า การจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกครั้งนี้เป็นการวัดประสิทธิภาพระดับโลกในหลากหลายด้าน โดยไทยติดอันดับที่ 29 จากทั้งหมด 87 ประเทศ โดยประเทศสวิตเซอร์แลนด์คว้าอันดับ 1 ไปครอง ขณะที่ประเทศแคนาดา ประเทศสวีเดน ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐฯรั้งอันดับ 2–5 ตามลำดับ ส่วนประเทศอิหร่าน ได้อันดับ 87 เป็นอันดับสุดท้ายในการจัดอันดับดังกล่าว