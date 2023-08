ทูตสิงคโปร์เข้าพบผู้ว่าฯ กทม. เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พร้อมมอบแก้วน้ำบรรจุกล่องผ้าไหมและหนังสือ BANGKOK LOCAL : CULT RECIPES FROM THE STREETS THAT MAKE THE CITY เพื่อเป็นของที่ระลึกแก่ นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ซึ่งเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และขอบคุณสำหรับความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งหารือความร่วมมือในอนาคตระหว่างกรุงเทพมหานครและสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย โดยมีนางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน World Cities Summit 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในปีหน้าด้วย