กทม.พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านคนพิการของกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมทั้งสร้าง Community ของคนพิการผ่านระบบ Line Official Account ชื่อ "กรุงเทพฯ เพื่อทุกคน (Bangkok For All)" เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรุงเทพมหานครกับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมย้ำว่า สวัสดิการของคนพิการเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐจะละเลยไม่ได้ เพราะทุกคนถือเป็นพลเมืองของเมืองนี้ และกรุงเทพมหานครมีหน้าที่ที่ต้องช่วยให้ผู้พิการได้เข้าถึงสิทธิ