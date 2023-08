กทม.ร่วม แอปเปิ้ล เซาท์ เอเซีย จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่ครีเอทีฟรุ่นใหม่

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมกิจกรรมปฐมนิเทศในโครงการ “Today at Apple : Storytellers of Bangkok นักเล่าเรื่องกรุงเทพฯ” โดยมีนายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน



มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ร่วมกับบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันออกแบบ และจัดโครงการ Today at Apple : Storytellers of Bangkok นักเล่าเรื่องกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มขีดจำกัดการเรียนรู้ของเยาวชนไปสู่การเป็นครีเอทีฟรุ่นใหม่ ซึ่งโครงการนี้เยาวชนจะได้ร่วมเรียนรู้การสร้างสรรค์ภาพยนตร์กับผู้กำกับแถวหน้าของประเทศไทย โดยมีการให้คำปรึกษาในการสร้างอาชีพ การฝึกอบรม และแหล่งข้อมูลด้านศิลปะหลากหลายแขนง จากสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย



โครงการนี้ได้มอบโอกาสให้แก่ครีเอทีฟรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-22 ปี จำนวน 30 คน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมเรียนรู้การสร้างสรรค์ภาพยนตร์กับผู้กำกับแถวหน้าของประเทศไทยจากสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทย ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2566