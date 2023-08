บอร์ด One Map เห็นชอบปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐฯ 9 จังหวัด

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ( สคทช) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ในพื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 4 จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ สกลนคร ยโสธร บึงกาฬ หนองคาย และนครพนม เป็นจำนวนเนื้อที่ 13.9 ล้านไร่



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map) ตามผลการตรวจสอบเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2543 และเห็นชอบแนวทางการลดขั้นตอนในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการจัดทำระวางแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ (One Map)



ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map) แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้ทราบถึงขอบเขตที่ดินของรัฐที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้สะดวก ส่งผลให้การทำประโยชน์ในที่ดิน หรือการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้องโดยไม่รุกล้ำที่ดินของรัฐ ทำให้มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาข้อพิพาท หรือความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชน อีกทั้งการดำเนินโครงการ One Map จะไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน หากแต่จะให้โอกาสประชาชนในการพิสูจน์สิทธิเป็นพื้นฐานให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ต่อไป