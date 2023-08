“ชูวิทย์”โพสต์อ้างแสนสิริใช้ รปภ.ยื่นขอ EIA โครงการ Khun by YOO

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แสนสิริใช้ รปภ. ยื่นขอ EIA โครงการ Khun by YOO



แสนสิริเถียงคอเป็นเอ็นว่า “นอมินี” รปภ.สมศักดิ์ ที่เซ็นเอกสารรับเงินจำนอง 1,000 ล้าน จากบริษัทลูกของแสนสิริ เป็นคนของ “ผู้ขาย”



หลักฐานที่แสดง คือ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของโครงการ T12 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคอนโด Khun by YOO)



ผู้ยื่นขอ คือ “บ.เอ็น แอนด์ เอ็น” ที่มี รปภ. สมศักดิ์ เป็นผู้เซ็น



แสดงให้เห็นว่านอมินี “รปภ.สมศักดิ์” เป็นคนของแสนสิริ 100% เพราะการสร้างคอนโด ต้องยื่นขออนุญาตผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกคอนโด



ไม่ใช่เรื่องที่ผู้ขายที่ดินจะทำ หรือเกี่ยวข้อง เพราะขายไปแล้ว



เมื่อแสนสิริซื้อที่ดินมาจาก บ.เอ็น แอนด์ เอ็น วันที่ 14 กันยายน 2559



แต่ได้รับอนุมัติ EIA วันที่ 11 ตุลาคม 2559



จึงไม่มีทางที่จะอนุมัติ EIA ได้ภายใน 20 กว่าวัน



แสดงว่าแสนสิริต้องยื่นขอ EIA ของคอนโด Khun by YOO ไปก่อนแล้วตั้งแต่ที่ดินยังอยู่ในชื่อ บ.เอ็น แอนด์ เอ็น



ตั้งนอมินีเอง ไปยื่นเอง ทำเอง แต่ยังโยนขี้ไปให้ผู้ขาย



หมอนเรนทร์ ผู้ขายที่ดินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขออนุญาต EIA เพราะโครงการ Khun by YOO คือ โปรเจ็คที่แสนสิริคิดมาขาย คนที่จะเซ็นขอ EIA ได้ต้องเป็นคนของแสนสิริ



ผมได้ส่งหนังสือพร้อมเอกสารชุดนี้ ลงทะเบียนส่งให้ ส.ส. และ ส.ว. เพื่อให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน ว่า



เป็นผู้จัดตั้ง “นอมินี” นายสมศักดิ์ มติยาภักดิ์ ในการทำนิติกรรม และยังเป็นผู้ขออนุญาตให้แสนสิริ



วันนี้ยิ่งชี้แจง ยิ่งเลอะเทอะ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของว่าที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ว่าเป็นคนกล่าวเท็จ เป็นผู้ร้ายปากแข็ง ตั้งแต่ยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรี



หากเป็นนายกรัฐมนตรี จะโกหกหน้าตายอีกมากแค่ไหน? ขนลุกไปหมดครับ