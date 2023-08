“หมอธีระ”เผยโควิดทำให้เสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ตัวเอง

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า โรคโควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ตัวเอง (Autoimmune diseases)



ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยหลายชิ้นจากทั่วโลก ทั้งจากสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และสหราชอาณาจักร ที่ชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ตัวเองได้มากขึ้น



งานวิจัยล่าสุด โดยทีมจากประเทศฮ่องกง เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ eClinicalMedicine เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2023 ที่ผ่านมา



ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ตัวเอง ในประชากรที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 1,028,721 คน กับกลุ่มประชากรที่ไม่ได้ติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 3,168,467 คน ตั้งแต่เมษายน 2020 ถึง พฤศจิกายน 2022



สาระสำคัญพบว่า กลุ่มคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 นั้นเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ตัวเอง (เช่น ข้ออักเสบ, SLE, กระดูกสันหลังอักเสบ, สะเก็ดเงิน, รูมาตอยด์, เกล็ดเลือดต่ำ, ซีดแบบ pernicious anemia) มากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อ ถึง 30-166% แตกต่างกันไปในแต่ละโรค



งานวิจัยนี้ตอกย้ำให้เราเห็นความสำคัญของการป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ



ติดเชื้อแต่ละครั้ง อาจไม่จบแค่ป่วย แต่เสียชีวิตได้ และเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID อีกด้วย ซึ่งสามารถเกิดปัญหาได้แทบทุกระบบในร่างกาย รวมถึงเกิดโรคเรื้อรังตามมา เช่น เบาหวาน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ และอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองได้ด้วย



การป้องกัน Long COVID ที่ดีที่สุดคือ ไม่ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ



การฉีดวัคซีนจนครบตามกำหนดจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้บ้าง



หากติดเชื้อ ก็รีบรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานการแพทย์ ไม่ควรหลงไปกับข่าวลวง ฟ้า กัญ สมุนไพร หรือยาผีบอกอื่นๆ ไม่ได้ช่วยอะไร



ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท



เลี่ยงที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี



ไม่แชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



Risk of autoimmune diseases following COVID-19 and the potential protective effect from vaccination: a population-based cohort study. eClinicalMedicine. 16 August 2023.