ธ.ก.ส.เตือนลูกค้าระวังมิจฉาชีพใช้สลิปปลอมหลอกชำระสินค้า

นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีปลอมแปลงหลักฐานการโอนเงิน (e-Slip) โดยใช้รูปแบบสลิป (Template) ของธนาคารในการหลอกลวงผู้อื่นในการชำระค่าสินค้า-บริการ ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ประสบเหตุการณ์ ธ.ก.ส. จึงขอให้เกษตรกรลูกค้า และประชาชนทั่วไปโปรดระมัดระวัง และอย่าหลงเชื่อบริษัทหรือบุคคลที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว



ทั้งนี้ ธ.ก.ส.แนะนำวิธีการตรวจสอบหลักฐานโอนเงินดังนี้



1 สลิปการโอนเงินที่ออกจากแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ต้องมี mini QR Code ที่สามารถตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ สแกนที่ mini QR Code ซึ่งถ้าเป็นสลิปที่มีการโอนเงินเกิดขึ้นจริงจะมีข้อมูลการทำรายการโอนเงิน



2 ชื่อผู้โอนเงินบนหน้าสลิปจะต้องไม่เป็นชื่อนิติบุคคล เนื่องจากนิติบุคคลไม่สามารถสมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ได้



3 ผู้รับโอนเงินต้องตรวจสอบรายการผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus หรือ ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วยว่ามียอดเงินโอนเข้าบัญชีจริงหรือไม่ โดยสมัครบริการ BAAC Connect เพื่อรับข้อมูลการเดินบัญชีแบบเรียลไทม์ผ่านทาง Line Official Account @baacfamily