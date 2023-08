กทม.ชวนร่วมรำลึกสันติภาพร่วมกับผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู 15-16 ส.ค.

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมรำลึก 78 ปี เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2488 กับงานรำลึกสันติภาพ ร่วมกับผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู และนิทรรศการสันติภาพในกรุงเทพมหานคร 2023 (The Hibakusha: Hope for Peace and Exhibition in Bangkok 2023)



โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ กทม.ได้เชิญผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูในประเทศญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ฮิบาคุฉะ” (hibakusha) ที่ปัจจุบันมีจำนวนเหลือน้อยลง มาเล่าประสบการณ์ของผู้รอดชีวิต จากเหตุการณ์ระเบิดปรมาณู ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. รอบเดียวเท่านั้น



นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการสันติภาพด้วยภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆ นิทรรศการภาพวาดที่ถ่ายทอดโดยผู้รอดชีวิตที่เห็นเหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณู กิจกรรมพับนกกระเรียนที่สื่อถึงสันติภาพของเด็กหญิงซาดาโกะ และสานต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของเหล่า“ฮิบาคุฉะ” ผู้รอดชีวิตที่ร้องขอมาอย่างยาวนานให้โลกหยุดอาวุธนิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย



มาร่วมสร้างสันติภาพด้วยกัน ภายใต้ข้อความรณรงค์งานรำลึกสันติภาพนี้ว่า “จะต้องไม่มีใครทุกข์ทรมานเหมือนฮิโรชิมาอีกต่อไป! จะต้องไม่มีใครทุกข์ทรมานเหมือนนางาซากิอีกต่อไป!” (No more Hiroshima! No more Nagasaki!)