“หมอธีระ”เผยงานวิจัยสหรัฐฯ พบการเสพกัญชาทุกวันทำให้ไวต่ออาการเจ็บปวด

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเสพกัญชาทุกวันจะยิ่งทำให้ไวต่ออาการเจ็บปวด



งานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นว่า คนที่เสพกัญชาทุกวันนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องอาการปวดเรื้อรัง แต่กลับยิ่งทำให้ไวต่ออาการปวด (Pain threshold ต่ำลง, Pain tolerance น้อยลง หรืออีกนัยหนึ่งคือ ทนต่อการเจ็บปวดได้น้อยลง)



กัญชาส่งผลเสียทั้งต่อผู้เสพและสังคม



Say No to กัญชา



อ้างอิง

Daily cannabis use may cause cannabis-induced hyperalgesia. American Journal of Addiction. 7 August 2023.