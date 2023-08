“หมอธีระ”เผยเสรีกัญชาเพิ่มอัตราการเกิดโรควิกลจริตจากการเสพ 30%

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เสรีกัญชา เพิ่มอัตราการเกิดโรคจิต (วิกลจริต) จากการเสพกัญชา 30%



งานวิจัยจากประเทศแคนาดา ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Molecular Psychiatry วันที่ 27 กรกฎาคม 2023 ที่ผ่านมา



เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคจิต (วิกลจริต) จากการเสพกัญชา ตั้งแต่ช่วงปีที่ก่อนปลดล็อค ช่วงปีที่ปลดล็อคโดยมีข้อจำกัด และช่วงปีเสรีกัญชา



พบว่า จำนวนผู้ป่วยโรคจิตจากการเสพกัญชา (Cannabis-induced psychosis) มีจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเสรีซื้อขายกัญชา โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถึง 30% เมื่อเทียบกับก่อนที่จะมีการปลดล็อค



หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้สะท้อนให้เรารู้เท่าทันสถานการณ์



กัญชาจะทำให้เกิดปัญหาโรคจิตจากการเสพเพิ่มขึ้น



และส่งผลให้เกิดภาระเพิ่มขึ้นในระบบสุขภาพ



นอกจากนี้ ยังเสี่ยงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว



Say No to กัญชา กระท่อม และสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมถึงการเมืองที่หากินกับสิ่งเสพติดนะครับ