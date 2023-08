เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า What's up in the sky August - 2023 | ท้องฟ้าเดือนสิงหาคม 2566



สวัสดีเดือนสิงหาคมครับ ท้องฟ้าค่ำคืนตลอดเดือนสิงหาคมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกัน



-ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ (ฝนดาวตกวันแม่)

-ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี

-Super Blue Moon



และปรากฏการณ์ดาราศาสตร์อื่น ๆ ติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับ