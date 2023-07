ททท.จัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เริ่ม 2-6 ส.ค.นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวแห่งปี “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2566” (Thailand Tourism Festival : TTF 2023) ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-8 ภายใต้คอนเซปต์ “นวัฒนธรรม” หรือ Inno-Cultural for Sustainable Tourism เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวไทย 5 ภูมิภาค ในรูปแบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Sustainable Tourism)



ภายในงานจะพาไปสัมผัสเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมนำเสนอความหลากหลายของ Landmark จากแหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters ผ่าน 9 โซนหลัก



โซนที่ 1 : AMAZING THAILAND เริ่มต้นของการเดินทางท่องเที่ยว พบกับความเป็น Amazing Thailand รูปแบบใหม่ที่ Amazing ยิ่งกว่าเดิม



โซนที่ 2 : ภาคตะวันออก เพิ่มสีสันของท่องเที่ยวไทยสุดเอ็กซ์สตรีมไปกับ "สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก" ชูแนวคิด “Love Ea(s)t All Around” ผ่าน 4 เรื่องราว



โซนที่ 3 : ภาคกลาง ก้าวสู่ดินแดนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึมซับประสบการณ์การท่องเที่ยวสไตล์ “Trendy C2 ภาคกลาง” ภายใต้แนวคิด “ความสุขง่าย ๆ หาได้ที่ภาคกลาง”



โซนที่ 4 : ภาคเหนือ เปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย "เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ" (North Nostalgia) ผสมผสานความร่วมสมัย Northern Thailand Soft Power รณรงค์แต่งชุดพื้นเมืองภาคเหนือ พรีเซนต์แลนด์มาร์กและจุดถ่ายภาพจำลอง แสนดวง เทศกาลลอยกระทง จุดชมวิวทะเลหมอก สถานที่ท่องเที่ยว Unseen New Chapters หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว เช่น ล่องแก่ง พายซับบอร์ด บอลลูน เป็นต้น



โซนที่ 5 : ภาคใต้ ล่องปักษ์ใต้ได้แรงอก หรอยแรงกันอย่างต่อเนื่อง ชูแนวคิด “เที่ยวใต้ : สะดวกสบายทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน และสัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน”



โซนที่ 6 : ภาคอีสาน ชวน “หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน” ปลดล็อกประสบการณ์ท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “อีสาน...ไปไสกะแซ่บ” มากกว่าความแซ่บคือ ประสบการณ์



โซนที่ 7 : พันธมิตรท่องเที่ยวไทย จับมือพันธมิตรท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ท่องเที่ยวในแง่มุมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด TAT and the Gangs



โซนที่ 8 : เวทีกลาง จัดเต็มบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน ส่งมอบความสุขแบบ Non - stop ตลอด 5 วัน สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้ง 5 ภูมิภาค



โซนที่ 9 : TAT Net Zero ตอกย้ำหมุดหมายของการขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน (Sustainable Tourism) นำเสนอความพร้อมของสินค้า บริการ และกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ Tourist Journey ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ตามแนวคิด TAT Net Zero



ทั้งนี้ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานใช้บริการขนส่งสาธารณะ โดยสามารถเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้หลายวิธี ได้แก่ รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, เดินทางโดยรถแท็กซี่ ณ จุดบริการรับ - ส่ง ชั้น G บริเวณฝั่งทะเลสาบ, รถประจำทาง สาย 136 หรือ หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถมาจอดได้ที่ ชั้น B1 B2 LM จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ถัดไป ชั่วโมงละ 30 บาท



ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร.1672