กฟภ.ยันใบปลิวพีอาร์ Line PEA Next ที่ติดกับใบแจ้งค่าไฟฯ เป็นของจริง

จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เตือนภัยในกลุ่มข่าวสารนครชัยศรี 2019 โดยเผยภาพบิลค่าน้ำค่าไฟ ที่มีกระดาษอีกแผ่นติดมาด้วย พร้อมระบุข้อความว่า เตือนภัย ถ้าบิลค่านํ้าค่าไฟมาแบบแม็กติดกันแบบนี้อย่าสแกน เงินคุณหมดบัญชีเลยนะ คนร้ายจะเดินตามบ้านที่มีบิลเสียบทิ้งไว้แล้วนำมาแม็กติดไว้ ให้ดึงออกทิ้งไปเลยนั้น



วันนี้ (30 ก.ค.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ตามที่มีภาพใบปลิวที่แนบติดมากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ LINE Official Account: PEA Next ในการทำธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงว่าใบปลิวดังกล่าว และ LINE Official Account: PEA Next เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจริง ซึ่งพัฒนาขี้นและใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี (อำเภอบ้านโป่ง)