MEA แจ้งกำหนดช่วงเวลาอัตราค่าไฟฟ้า TOU ในวันหยุดพิเศษ 31 ก.ค.นี้

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กวันนี้ (28 ก.ค.) ถึงกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff) ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ว่า กำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 คิดค่าไฟฟ้าช่วงเวลา 09.00 - 22.00 น. เป็นช่วงเวลา On Peak และช่วงเวลา 22.00 - 09.00 น. เป็นช่วงเวลา Off Peak สำหรับอัตราค่าไฟฟ้า TOU



ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) พ.ศ. 2566