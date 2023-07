เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน “สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI (เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ เซ้นส์ ออฟ ไทย) สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล จัดโดย ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม - ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 91 พรรษา และชื่นชมในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมและพัฒนางานผ้าไทย และหัตถศิลป์ไทยจาก 4 ภูมิภาคของไทยและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์



ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ “SENSE OF THAI (เซ้นส์ ออฟ ไทย) สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล” คอลเลคชันพิเศษจากการออกแบบของ 5 แบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย ได้แก่ THEATRE (เธียร์เตอร์) ASAVA (อาซาว่า) ISSUE (อิชชู่) WISHARAWISH (วิชระวิชญ์) และ T AND T (ที แอนด์ ที) ด้วยการนำผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และผ้าในโครงการพัฒนางานหัตถศิลป์ชุมชน จากทั่วทั้ง 4 ภูมิภาคในประเทศไทย มารังสรรค์เป็นผลงานพิเศษ เพื่อสนับสนุนวิถีชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมส่งเสริมให้ผ้าไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย" ที่ผสมผสานด้วยเครื่องประดับคอลเลกชันพิเศษที่สะท้อนความเป็นไทย จาก 8 ร้านจิวเวลรี่ชั้นนำของไทย



จากนั้นทรงเยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม งานหัตถศิลป์ และสินค้าหัตถกรรมชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย เครื่องจักสาน งานเซรามิกต่างๆ และผลผลิตคุณภาพจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว



ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการวิดีทัศน์เทิดพระเกียรติ นำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงพัฒนาและส่งเสริมงานด้านหัตถศิลป์จาก 4 ภูมิภาคของไทย และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมจัดแสดงนิทรรศการชุดผ้าไทย THAI TEXTILES TREND (ไทย เท็กซ์ไทล์ เทรนด์) ผลงานการออกแบบชุดตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดย 5 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ณ เอ สเปซ ชั้น จี อาคาร เอ



ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน EMPORIUM EMQUARTIER SENSE OF THAI (เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ เซ้นส์ ออฟ ไทย) สืบสานใจ หัตถศิลป์ไทยสู่สากล โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง 14 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์