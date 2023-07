เตือนแฟนคลับระวังเจอมิจฉาชีพหลอกขายตั๋ว “โพสต์ มาโลน” แนะซื้อบัตรจากผู้จัดจำหน่ายดีที่สุด

เพจสืบนครบาล โพสต์ระบุว่า ตามที่ศิลปินชื่อดัง Post Malone จะจัดคอนเสิร์ตในไทย “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour in Bangkok” และจะเริ่มเปิดขายตั๋ววันแรกวันนี้ (15 ก.ค.66)



สืบนครบาล และ PCT5 มีความห่วงใยแฟนคลับพี่หมี จึงอยากมาเตือนภัย กลโกงของมิจฉาชีพหลอกขายตั๋ว ดังนี้



1. คนร้ายมักจะโพสต์ขายบัตรคอนเสิร์ตตามสื่อโซเชียลต่างๆ



2. เมื่อเหยื่อหลงเชื่อกลโกงและทำการซื้อขาย



3. คนร้ายจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปก่อน



4. สุดท้ายมิจฉาชีพปิดบัญชีหนี และบล็อกทุกช่องทางติดต่อ



ทางที่ดีที่สุด ควรซื้อบัตรจากผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น



If Y’all Were Scammed, I’d Be Crying