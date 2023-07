“หมอธีระ”เผย Long COVID เป็นสาเหตุอาการป่วยทางระบบประสาท

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อัพเดตความรู้โควิด-19



1. แม้เคยติดเชื้อมาก่อน ก็ควรป้องกันตัวสม่ำเสมอ



ทีมงานจากประเทศเยอรมันได้เผยแพร่ผลการศึกษาในวารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Immunology เมื่อ 13 กรกฎาคม 2566



พบว่า กลุ่มคนที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 2 เข็ม เมื่อเกิดการติดเชื้อ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.5 แล้ว ระดับภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดที่เกิดขึ้นกลับมีน้อยกว่าการติดเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้า เช่น เดลต้า และ Omicron BA.1



ข้อค้นพบนี้ตีระฆังเตือนว่า ความเชื่อที่เคยบอกเล่ากันว่าติดเชื้อแล้วภูมิจะขึ้นสูงและน่าจะป้องกันการติดเชื้อในอนาคตได้ดีไปอย่างน้อยหลายเดือนนั้นน่าจะไม่เป็นจริงแล้วในยุคที่ Omicron BA.5 ระบาดเป็นต้นมา



ดังนั้นคนที่เคยติดเชื้อ BA.5 มาก่อน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อซ้ำได้หากไม่ป้องกันตัว



อย่างน้อยที่สุด ก็เป็นข้อดีที่ย้ำเตือนให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของไวรัส ที่ส่งผลต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเรา เน้นย้ำให้เราเห็นความสำคัญของพฤติกรรมป้องกันตัว ใส่หน้ากาก ระวังการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยไม่ป้องกัน



2. Long COVID เป็นสาเหตุของอาการป่วยทางระบบประสาทอันดับสามในอเมริกา



สื่อในอเมริกา FOX32 รายงานผลการศึกษาของ Northwestern Medicine ซึ่งติดตามผู้ติดเชื้อราว 1,800 คนตั้งแต่ปี 2020-2022



โดยพบว่ามีอัตราการเกิดปัญหา Long COVID สูงถึง 1 ใน 3 (ณ ปัจจุบัน WHO ชี้ว่าอัตราเกิดราว 10%, US CDC ระบุว่าโอกาสเกิดราว 1 ใน 5)



และระบุว่าขณะนี้ Long COVID เป็นสาเหตุของอาการป่วยทางระบบประสาทเป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา



อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวไม่ได้ระบุข้อมูลการศึกษาโดยละเอียด จำเป็นต้องรอดูผลการศึกษาฉบับเต็มต่อไป



3. Novavax จะผลิตวัคซีนที่จำเพาะต่อสายพันธุ์ XBB น่าจะมีใช้ได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี



โดยวัคซีนของ Novavax เป็นชนิด Protein-based vaccine



...ควรใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวเสมอ



การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก



